Spania: Unul din cei mai căutaţi luptători ai SI, arestat la Almeria Politia spaniola l-a arestat la Almeria, in sudul tarii, pe unul din cei mai cautati in Europa luptatori ai gruparii jihadiste Stat Islamic (SI), transmite miercuri Reuters, citand un comunicat guvernamental. Barbatul, avand cetatenie egipteana si care a luptat in Siria si Irak, se ascundea intr-un apartament impreuna cu alte doua persoane, care au fost la randul lor arestate si identificate de politie, a comunicat Ministerul de Interne in cursul noptii. Egipteanul a aparut in imagini sangeroase de propaganda ale gruparii jihadiste, au indicat autoritatile, care nu i-au dezvaluit insa identitatea.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

