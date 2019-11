Spania: Sprijinul pentru independenţă s-a redus în Catalonia (sondaj) Sprijinul pentru independenta Cataloniei s-a redus la 41,9% in regiune, in timp ce procentul locuitorilor care sunt impotriva a crescut usor, la 48,8%, conform unui sondaj realizat inaintea recentelor tensiuni si publicat vineri de un institut dependent de guvernul regional, relateaza AFP. Precedentul sondaj similar publicat in iulie de Centre d'Estudis d'Opinio (CEO), institut legat de guvernul regional controlat de separatisti, releva ca 44% dintre locuitori erau favoarea independentei si 48,3% erau impotriva. Acest cifre se bazeaza pe raspunsurile a 1.315 locuitori din regiune, de nationalitate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

