- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a calificat miercuri drept ”periculoasa” axa China-Rusia, dupa ce liderul chinez Xi Jinping a incheiat o vizita la Moscova, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Vizita liderului chinez la Moscova „ne umple de ingrijorare” deoarece „axa China-Moscova este periculoasa”,…

- In cea de-a 390-a zi de razboi, președintele chinez Xi Jinping a vizitat Moscova și a fost primit la Kremlin de catre Vladimir Putin.Beijing descrie vizita ca fiind "o misiune de pace", dar oficialii americani și europeni sunt sceptici și avertizeaza ca, mai degraba, Xi ar putea alimenta razboiul total…

- Presedintele chinez, Xi Jinping, a denuntat, marti, presupusele actiuni ale Statelor Unite si ale aliatilor occidentali de subminare a Chinei, iar ministrul de Externe de la Beijing, Qin Gang, a avertizat asupra riscului unui conflict cu Washingtonul, ind

- Presedintele rus Vladimir Putin a inaugurat miercuri Marea Linie Circulara (GLC) a metroului din Moscova, care are o lungime de 70 de kilometri si 35 de statii, transmite EFE. „Poehali (sa mergem), baieti”, le-a spus locatarul de la Kremlin prin videoconferinta primarului Moscovei, Serghei Sobianin,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a dat miercuri, 1 martie, unda verde circulației pe Marea Linie Circulara (GLC) a metroului din Moscova. Cu o lungime de 70 de kilometri si 35 de statii, noua linie de metrou este cea mai mare din lume, transmite EFE, citata de Agerpres.Putin a inaugurat noua linie prin…

- Președintele SUA susține ca, planul chinez de pace are un singur caștigator: statul rus. Nu are cum sa negocieze China pacea cu Ucraina, considera Biden. „Daca (presedintele rus Vladimir) Putin il aplauda, atunci cum poate el sa fie bun ?”, a spus Biden despre planul chinez. „Nu glumesc. Sunt doar extrem…

- "Intenționez sa ma intalnesc cu Xi Jinping. Va fi important pentru securitatea globala. China respecta integritatea teritoriala și trebuie sa faca totul pentru a se asigura ca Rusia parasește teritoriul Ucrainei", a declarat Zelenski intr-o conferința de presa.El a spus ca spera ca China nu va furniza…

- In ajunul marcarii unui an de la declansarea invaziei ruse in Ucraina, Zelenski a spus ca Kievul si-a exprimat deja dorinta pentru o astfel de intrevedere."Am dori sa ne intalnim cu (oficiali din) China", a declarat Zelenski in timpul unei conferinte de presa la Kiev, alaturi de prim-ministrul spaniol…