- Spania a inceput prima testare pe oameni a unui vaccin anti-Covid. Doua spitale din Madrid executa procedura pe 150 de voluntari. Vaccinul este produs de compania Janssen, din cadrul Johnson & Johnson.Spitalele La Paz si La Princesa din Madrid au inceput sa administreze vaccinul la care…

- Am mai scris: pandemia de coronavirus s-a abatut ca o furtuna asupra omenirii intregi si, pentru ca a gasit deja fisuri in „nava” aceasta cu care mergem cu totii in calatoria vietilor noastre, ne-a indreptat si mai usor spre deriva. Schimband radical, in lumea intreaga, sub presiunea situatiilor de…

- Johnson & Johnson (J&J) a inceput joi studiile clinice de siguranta pe oameni pentru vaccinul sau impotriva Covid-19, dupa publicarea detaliilor referitoare la un studiu pe maimute care a aratat ca vaccinul sau candidat cel mai performant a oferit o protectie puternica intr-o singura doza, transmite…

- In Coreea de Sud au inceput testele pe voluntari pentru un medicament nou care sa trateze Covid-19. Acesta se bazeaza pe un tratament cu anticorpi, care sa atace proteinele din „coroana” virusului și astfel sa-l impiedice sa se atașeze de celulele organismului uman. Daca virusul nu mai are o baza, el…