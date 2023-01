Stiri pe aceeasi tema

- Inregistrarile facute chiar de catre cei implicați in dosarul DNA in care Florin Ravașila, fostul director al Direcției Cladiri, Terenuri, Dotari Diverse I Est din cadrul primariei in timpul administrației Nicolae Robu, a fost trimis in judecata pentru corupție au scos la iveala planul mafiot pe care…

- Florin Ravașila, fostul director al Direcției Cladiri, Terenuri, Dotari Diverse I Est din cadrul Primariei Municipiului Timișoara, omul de incredere al primarului Robu care și-a folosit toate conexiunile pentru a face bani negri, a pus la cale alaturi de omul de afaceri Alin Agafiței, care a fost pe…

- Un director din Primaria Timișoara a fost trimis in judecata de Direcția Naționala Anticorupție pentru mai multe acuzații, printre care luare de mita și trafic de influența. Conform comunicatului oficial al DNA , Emilian Florin Ravașila, director executiv al Direcției Cladiri, Terenuri, Dotari Diverse…

- Procurorii DNA Timișoara l-au trimis in judecata pe Emilian Florin Ravașila, director executiv al Direcției Cladiri, Terenuri, Dotari Diverse I Est din cadrul Primariei Timișoara, pe care il acuza de luare de mita in forma continuata, trafic de influența și fals in declarații, a informat DNA, joi, 29…

- Fostul sef al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est din Primaria Timisoira, Florin Ravasila, a fost trimis in judecata de DNA. El este acuzat de luare de mita in forma continuata, trafic de influența si fals in declarații. Fostul primar Nicolae Robu a spart Directia de Patrimoniu pentru…