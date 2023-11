Stiri pe aceeasi tema

- Asociatul societatii Meet Locals S.R.L. a decis deschiderea unui punct de lucru in municipiul Constanta si inchiderea unui punct de lucru al firmei din Navodari.Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial, Elena Luiza Oprea a decis concesionarea la valoarea nominala a 756 parti sociale din cadrul…

- Spitalul din municipiul Orhei a primit drept donație doua defibrilatoare care ajuta la restabilirea ritmului cardiac. Echipamentele pot salva viețile pacienților in cazuri extreme, precum stopuri cardiace, cind pentru salvare sint doar citeva secunde la dispoziție. Astfel, cu ajutorul financiar al Uniunii…

- Alexandru Rafila vrea sa introduca o noua taxa pentru pacienții romani, care apeleaza la serviciile medicale ale spitalelor de stat. Daca vor sa fie consultați de un anumit medic, romanii trebuie sa scoata ceva in plus. O astfel de masura ar putea sa fie aplicata din 2030, iar inițiativa ar da o fața…

- In fața Guvernului, marți, au fost intinse, simbolic, pe caldaram, 153 de saci cu ”cadavre”, care reprezinta numarul celor care mor zilnic de cancer in țara noastra, deoarece nu sunt adoptate normele de aplicare a Planului Național de Combatere a Cancerului. Este protestul inițiat de comunitatea Declic,…

- MODIFICARI… Noua metodologie privind desfașurarea programului “Școala Altfel” a fost publicata in Monitorul Oficial. Documentul are cateva modificari fața de forma de proiect, in sensul ca acum sunt permise excursiile in cadrul programului “Școala Altfel”, dar este interzisa implicarea elevilor și profesorilor…

- De la 1 octombrie va demara un nou subprogram național de sanatate pentru persoanele diagnosticate cu tulburari din spectrul autist, in cadrul programului național de sanatate mintala, derulat de Casa Naționala de Asigurari de Sanatate. CNAS spune ca „copiii și adulții diagnosticati cu tulburari din…

- USR si Forta Dreptei au atacat la CCR legea privind masurile fiscale pentru care premierul Marcel Ciolacu si-a asumat raspunderea in Parlament. Documentul este semnat si de catre doi parlamentari liberali, Dan Vilceanu si Gheorghe Pecingina. Cei care au semnat sesizarea catre CCR sustin ca legea este „neconforma…

- Decizia s a afisat in Monitorul Oficial al Romaniei la data de 6 septembrie 2023 Societatea Rapid Credit I.F.N. S.A. a adoptat hotararea nr. 11 din 7.08.2023 a Adunarii generale ordinare a actionarilor, decizie ce s a afisat in Monitorul Oficial al Romaniei la data de 6 septembrie 2023.Cu ocazia Adunarii…