- MacKenzie Scott, fosta soție a lui Jeff Bezos, fondatorul Amazon, a devenit cea mai bogata femeie din lume, depașind-o pe moștenitoarea imperiului L'Oreal, Francoise Bettencourt Meyers, potrivit CNN.

- CEO-ul Amazon, binecunoscutul Jeff Bezos, a dat lovitura. Tocmai a reieșit ce avere are, potrivit indicelui Bloomberg Billionaires Index. Averea lui Bezos a depașit 200 de miliarde de dolari, cu 78 de miliarde de dolari peste Bill Gates. Cofondatorul Microsoft ocupa acum pozitia secunda in topul celor…

- MacKenzie Scott, fosta Bezos, a donat deja aproape 1,7 miliarde de dolari din averea sa, in scop caritabil, pentru mai multe organizatii, dupa ce de anul trecut isi dedica viata cauzelor nobile, scrie CNN, potrivit Mediafax.Scott a facut, marti, un update al implicarii sale pentru diverse…

