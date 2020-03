Stiri pe aceeasi tema

- Fundașul dreapta Ivan Martic (29 de ani) și CSU Craiova au ajuns la un acord pentru rezilierea contractului, conform Prosport. Ivan Martic, fundașul dreapta elvețian cu origini croate, și-a reziliat ințelegerea cu CSU Craiova, chiar daca mai avea cateva luni pana la terminarea contractului. Vazut drept…

- CFR Cluj a inscris golul doi in meciul contra Craiovei dupa o cursa remarcabila a lui Cristi Manea (22 de ani), fundașul venit in urma cu cateva saptamani de la FCSB. Fundașul dreapta a luat pe cont propriu o acțiune in flancul drept, l-a lasat in urma pe Nicușor Bancu, din centrarea acestuia rezultand…

- CS UNIVERSITATEA CRAIOVA // Titularizarea „tradatorului” Mirko Pigliacelli cu Gazul (3-1) a imparțit suporterii olteni in doua tabere. Ei se cearta pe rețelele de socializare, in vreme ce clubul tace. Nici macar victoria clara cu Gaz Metan (3-1), de vineri, n-a adus liniștea in Banie. ...

- Echipa masculina de baschet SCMU Craiova va disputa vineri, de la ora 18.00, in Sala Polivalenta, partida cu CSM Galați, din etapa a doua a grupei galbene . Astazi, in cadrul unei conferințe de presa, antrenorul secund al Craiovei, Alexandru Vlasceanu, dar și jucatorii Tyler Laser și Andrei Oprean au…

- Bosniacul Elvir Koljic (24 de ani) a revenit la antrenamente, dupa fisura la coloana suferita in octombrie, insa sunt șanse minime sa joace cu Gaz Metan, pe 31 ianuarie. Cel mult, cateva minute. CS Universitatea a postat pe Facebook o fotografie cu Elvir Koljici la antrenament și toata suflarea fotbalistica…

- Varianta Edward Iordanescu la CS Universitatea n-a picat definitiv, insa mutarea ar putea lua o turnura interesanta in perioada urmatoare. Concret, finantatorul oltenilor, Mihai Rotaru, il curteaza in continuare pe tehnicianul de la Gaz Metan Medias, insa clauza setata de ardeleni, 200.000 de euro,…

- Tehnicianul Victor Piturca si-a reziliat contractul cu U.Craiova, semnat la inceputul lunii septembrie, a anuntat clubul din Banie. Decizia a venit la solicitarea lui Piturca, fiind explicate prin faptul ca dorește sa castige titlul in Liga I, iar patronul Mihai Rotaru nu mai este dispus sa investeasca…

- Dupa eșecul cu FCSB, Victor Pițurca, 63 de ani, i-a solicitat lui Rotaru un buget consistent pentru achiziții, patronul nu s-a aratat incantat, iar Piți i-a transmis sa-și caute antrenor. "O sa ne punem la masa, sa discutam ce avem de discutat și daca e sa luam o decizie, o vom lua impreuna". Declarația…