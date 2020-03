Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, vineri, ca Sorina Pintea, fostul ministru al Sanatatii, sa fie eliberata din arest preventiv, urmand ca aceasta sa fie cercetata sub control judiciar, in dosarul in care este acuzata de luare de mita. Decizia este definitiva, iar Sorina Pintea urmeaza sa fie eliberata…

- Sorina Pintea a inceput sa se simta rau in arestul Poliției Capitalei, anunța Mediafax. O ambulanța a fost chemata, iar, potrivit sursei citate, fostului ministru al Sanatații i s-a administrat o perfuzie. Sorina Pintea a inceput sa se simta rau, duminica, la arestul central al Capitalei. Fostul ministru…