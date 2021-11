Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu a anuntat, luni, intr-o conferinta de presa, ca a fost sa verifice ce se intampla pe Lotul 2 Sebes-Turda si, in urma unei discutii pe care a avut-o cu reprezentantii CNAIR, marti dupa-amiaza se va da drumul circulatiei pe acest segment de autostrada, cu…

- Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a informat ca marti, 30 noiembrie 2021, deschide circulatia pe Lotul 2 din Autostrada Sebes – Turda, conform Planului de Management de Trafic aprobat de catre CNAIR si IGPR. Traficul va ramane restrictionat pe o banda pe sens, pe o distanta de 1,5 km,…

- Lotul 2 Sebes-Turda va fi dat in folosinta, daca nu exista pericol, chiar daca pe un kilometru sau doi se va circula pe un singur sens, a declarat, vineri, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, la preluarea mandatului.

- Una dintre primele masuri pe care ministrul propus la Transporturi le va lua dupa aprobarea bugetului pe anul 2022 va fi transparentizarea procesului de constructie a autostrazilor. Sorin Grindeanu a declarat, miercuri, dupa audierile din Parlament, ca intenționeaza sa arate romanilor, live, cu ajutorul…

- Ministrul desemnat al Transporturilor, Sorin Grindeanu, susține ca am putea avea maxim 32 de kilometri de autostrada dați in folosința la finalul acestui an. Totuși, Grindeanu se arata sceptic ca aceștia vor fi finalizați, pentru ca sunt probleme tehnice și exista intarzieri. ”Din informațiile…