- Timisoara, 26 ian /Agerpres/ - Fostul presedinte al PSD Timis, Sorin Grindeanu, a primit, duminica, cererea de adeziune pentru reinscrierea in formatiunea social-democrata, din care a fost exclus in anul 2017, dar inca nu a semnat-o, neexcluzand aceasta posibilitate "in perioada imediat urmatoare".…

- Saptamanal apare alaturi de fostii sai colegi politici, isi arata sprijinul pentru PSD, dar Sorin Grindeanu nu semneaza inca adeziunea pentru revenirea oficiala in cadrul formatiunii. Nu a facut-o nici duminica, atunci cand in cadrul conferintei judetene a PSD Timis a primit un astfel de formular de…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a lasat sa se inteleaga ca Sorin Grindeanu a revenit in partid. Ciolacu l-a si felicitat la finalul discursului: ”Felicit pe Sorin care a venit in PSD. Si eu in locul lui as fi asteptat pana astazi, in fata dumneavoastra”. De altfel, Sorin Grindeanu…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, participa la Conferința de alegeri a PSD Timiș, s- a vorbit despre evenimentele din perioada cand guvernul a fost condus de Sorin Grindeanu."Schimbarea guvernului Grindeanu a fost cea mai mare eroare politica a PSD. Daca am fost invidios, a fost…

- Sorin Grindeanu participa la Conferința de alegeri a PSD Timiș și i-a avertizat pe cei din PSD care incearca sa faca un blat cu PNL pentru a-și menține pozițiile din teritoriu."Am auzit in aceste zile ca unii colegi de-ai noștri cauta sa faca mici aranjamente cu puterea pentru a nu avea contracandidați…

- Fostul premier social-democrat Sorin Grindeanu participa, duminica, la Conferinta de alegeri a PSD Timis, organizatie pe care a si condus-o inainte de a fi exclus din partid. Dupa ce a fost ales presedinte al organizatiei judetene, Alfred Simonis i-a dat o adeziune.Citește și: Start la alianțe…

- Sorin Grindeanu a participat, astazi, la ședința comitetului executiv al PSD Timiș in calitate de invitat special, unde s-a hotarat ca in cazul in care va lua decizia sa candideze la conducerea partidului, va fi susținut de organizația județeana. Cu toate acestea, Grindeanu, care in prezent este șeful…