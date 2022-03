Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a emis o nota conform careia, incepand de miercuri, institutiile de invatamant superior vor reveni la activitati didactice cu prezenta fizica, insa, in situatia in care acest fapt ‘nu este posibil imediat’, universitatile pot decide, in baza autonomiei universitare,…

- Ministrul Educației: universitațile se redeschid miercuri. Pot alege și o perioada de tranziție de la online la prezența fizica Universitațile reiau, de miercuri, cand se termina starea de alerta, predarea fizica, spune ministrul Sorin Cimpeanu. Acolo unde nu se poate, pot decide „o perioada optima…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a transmis, marti, ca Ministerul Educatiei a emis o Nota conform careia, incepand cu miercuri, 09.03.2022, institutiile de invatamant superior vor reveni la activitati didactice cu prezenta fizica. Ministerul Educatiei a emis o Nota conform careia, incepand…

- Ministerul Educației a emis o Nota conform careia, incepand cu 09.03.2022, instituțiile de invațamant superior vor reveni la activitați didactice cu prezența fizica. In situația in care acest fapt nu este posibil imediat, in vederea asigurarii calitații actului educațional, in funcție de specificul…

- Incepand de maine, 9 martie a.c., ora 00.00, isi inceteaza aplicabilitatea Hotararea Guvernului nr. 171 din 3 februarie 2022 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a transmis astazi, 8 martie, in contextul in care starea de alerta va fi ridicata in aceasta noapte și mai multe restricții vor disparea, ca din 9 martie facultațile vor reveni la cursuri cu prezența fizica, dar cu anumite excepții.Concret, facultațile care nu pot…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat vineri, 14 ianuarie, intr-o conferința de presa, „schimbari importante”, anume decuplarea „atat de rata de incidența a infectarilor, cat și de rata de vaccinare a personalului din invațamant”.„Schimbarile importante, in rezumat, sunt urmatoarele. Ne-am…

- Toate școlile și gradinițele din Romania vor fi deschise cu prezența fizica pe 17 ianuarie, cand incepe semestrul II, in baza noilor recomandari emise joi seara de CNSU care urmeaza sa fie adoptate de guvern. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a explicat, pentru Hotnews, ca regulile epidemiologice…