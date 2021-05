Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca, in saptamana 17 – 21 mai, vor merge la școala toți elevii din 2.527 de localitați in care rata de infectare este sub 1 la mie, adica 90% dintre elevii Romaniei. Cine invata de acasa? Copiii din 654 de localitați in scenariul galben, acolo unde elevii de gimnaziu […] The post Sorin Cimpeanu trimite copiii la scoala: aproape toti elevii Romaniei merg in banci! Cine ramane, totusi, acasa? first appeared on Ziarul National .