- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, sustine ca educația in sine nu imbolnavește pe nimeni. El se arata ingrijorat de anumite tendințe din societate induse elevilor prin care se repeta pericolul la care se expun cei mici daca merg la școala. "Educatia nu imbolnaveste. Mie mi se pare foarte…

- „Am incercat sa explic si explic de fiecare data ca educatia nu imbolnaveste. Mie mi se pare foarte periculoasa ideea pe care incepem sa o inducem copiilor, mai ales celor de varsta mica, sapte, opt, noua ani, cum ca daca merg la scoala risca sa-si imbolnaveasca parintii, bunicii si mai rau decat sa-i…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a anunțat sambata seara, la Realitatea PLUS, ca va propune ca elevii din anii terminali, din clasele a VIII-a și a XII-a, sa mearga in mod fizic la cursuri și in cazul in care școala intra in scenariul roșu. Sorin Cimpeanu a motivat ca examenele naționale vor fi cu…

- Ministerul Educației va propune ca elevii din clasele a VIII-a și a XII-a sa mearga in mod fizic la cursuri și in cazul in care școala intra in scenariul roșu, pentru ca examenele naționale vor fi cu prezența fizica, iar copiii trebuie sa fie foarte bine pregatiți. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca parintii nu sunt obligati sa completeze formularul de consimtamant privind testarea copiilor care prezinta simptome specifice bolii COVID-19 la scoala. El explica, de asemenea, ca in cazul in care parintele nu este de acord cu testarea, elevul va sta acasa…

- Formularul publicat de Ministerul Sanatatii privind consimtamantul parintilor pentru testarea antigen a elevilor care prezinta simptome asociate cu boala COVID-19 va fi modificat. Urmeaza sa fie adaugate informatii ca sa fie adus in conformitate cu legislatia in domeniu, a spus ministrul Educatiei,…

- „Ultimele date arata un stoc de pese 37 milioane maști numai in invațamantul preuniversitar. Deci ideea este ca se vor primi masti. De asemenea, am cerut o analiza, la fiecare trei zile, cu privire la stocurile de substante dezinfectante existente in scolile romanesti.Școlile sunt pregatite, daca asta…

- Ministrul Educației a anunțat ca școlile nu se vor deschide la finalul vacanței de iarna. Acesta ia in considerare prima parte a lunii februarie pentru reinceperea cursurilor in interiorul unitaților de invațamant. Masura aceasta oricum nu s-ar aplica tuturor elevilor. CARE ar fi condițiile pentru o…