- Elevii revin de luni la școala in funcție de scenariul in care se incadreaza fiecare unitate de invațamant. Ministerul Educației anunța ca sunt 149 de localitati incadrate in scenariul rosu și 903 in scenariul galben. „Am afisat pe site-ul Ministerului Educatiei lista tuturor celor 3.100 de UAT din…

- Adeverintele medicale eliberate pentru primul semestru elevilor cu probleme de sanatate care nu vor putea participa fizic la cursuri raman valabile și pot fi transmise și in format electronic, potrivit ministrului Educației, Sorin Cimpeanu. El a precizat, intr-o videoconferinta cu inspectorii scolari,…

- Potrivit unui proiect de ordin comun al Ministerului Educației și al Ministerului Sanatații, școlile vor trebui sa asigure o distanțare fizica de un metru intre elevi, sa asigure un program care sa previna formarea aglomerațiilor, iar masca va fi obligatorie pentru elevi ți profesori. Astfel, din 8…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca sustine proiectul Ministerului Sanatatii prin care se intentioneaza testarea COVID-19 in scoli cu teste antigen, dar subliniaza ca este nevoie de personal medical pentru aceste proceduri. "Aceste teste antigen exista, nu trebuie achizitionate. Avem…

- Decizia referitoare la redeschiderea școlilor din 8 februarie ar urma sa fie luata in cursul zilei de marți. Intre timp ministrul Educației a anunțat deja ca anumiți elevi vor ramane in continuare acasa. Elevii cu vulnerabilitati medicale vor invata in continuare online, spune ministrul Educației. De…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, spune ca decizia de deschidere sau inchidere a școlilor nu va fi luata și nu a fost luata de Ministerul Educației. Decizia se ia dand prioritate starii de sanatate, iar competențele sunt ale Ministerului Sanatații. Sorin Cimpeanu a detaliat duminica seara la Digi24…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca cele mai recente raportari arata faptul ca sute de mii de elevi nu au avut acces la scoala online, fie pentru ca nu au mijloace informatice, fie din cauza ca nu au conexiune la internet. El anunta ca profesorii vor primi bani pentru a participa la „actiuni…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca s-a ajuns la un acord cu privire la redeschiderea școlilor, astfel ca elevii vor incepe semestrul al doilea pe 8 februarie in banci, daca situația epidemiologica o permite. Acesta a precizat ca va exista și un calendar de recuperare a materiei.