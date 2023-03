Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea s-a calificat in runda a treia a turneului WTA 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 8,8 milioane de dolari, vineri, dupa ce a intrecut-o pe a patra jucatoare a lumii, Caroline Garcia, cu 6-2, 6-3.

- Irina Begu s-a calificat in runda a doua la turneul Miami Open (WTA 1.000), dotat cu premii totale de 8,8 milioane de dolari. In turul inaugurual, jucatoarea noastra a trecut de filipineza Alexandra Eala cu scorul de 6-2, 7-5.

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea s a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Indian Wells California , dotat cu premii totale de 8,8 milioane de dolari, dupa ce a reusit sa o invinga, marti, pe Caroline Garcia, numarul cinci mondial, cu 6 4, 4 6, 7 5, conform Agerpres.roCirstea…

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea (83 WTA) s-a calificat, luni, in optimile turneului de la Indian Wells, cu premii totale de 8.800.000 de dolari. Cirstea a trecut in turul trei de americanca Bernarda Pera, locul 43 mondial, scor 6-3, 6-1, dupa 67 de minute de joc. In optimi, Sorana va evolua cu invingatoarea…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (32 ani, 42 WTA) a ratat calificarea in turul al doilea la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului care se desfasoara, in aceasta perioada, pe terenurile de la Melbourne. Marti, 17 ianuarie, in runda de deschidere, romanca a fost invinsa, in trei…