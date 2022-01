Un sondaj Avangarde care a masurat percepții publice asupra situației din Ucraina, la comanda G4Media, arata ca 42% dintre romani cred ca Rusia va invada Ucraina. Iar 6 din 10 percep Moscova ca o amenințare pentru Romania, de care numai suplimentarea trupelor NATO in zona ne-ar putea apara. Pe fondul acestei situații extrem de tensionate, romanii au ajuns sa aiba incredere mai mare in premierul Nicolae Ciuca decat in președintele Klaus Iohannis privind gestionarea unei eventuale crize. Doar 29% dintre romani sunt de parere ca invazia nu va avea loc. 64% dintre respondenți vad Rusia drept o amenințare…