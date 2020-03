Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat miercuri ca va invoca Legea de productie pentru aparare, care permite administratiei SUA sa accelereze productia de echipamente necesare in combaterea pandemiei de coronavirus, relateaza Reuters.Trump a anuntat de asemenea ca o nava-spital va…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca o nava-spital va fi trimisa in New York, oras puternic afectat de pandemia de coronavirus.Masura luata de Donald Trump vine pentru a ajuta persoanele bolnave de coronavirus. "Este o masura exceptionala, cu siguranta. Este pur si simplu un spital plutitor,…

- Incepand din aceasta primavara, Alessandra Stoicescu va prezenta Observatorul de la ora 19.00, de luni pana vineri, la Antena 1. “Intr-o perioada cu schimbari majore in viața mea, pe care le-am primit cu bucuria matura a mamei și a femeii implinite din toate punctele de vedere, a venit și propunerea…

- Repatrierea rezervelor de aur ale Romaniei ar costa de 10-20 de ori mai mult decat comisionul platit Bancii Angliei pentru depozitarea lui acolo, a declarat, marti, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, intr-o conferinta de presa. "Vom respecta legea, asa cum a votat Parlamentul.…

- In ce filme a aparut Donald Trump pana acum! Are la activ 18 roluri! Donald Trump nu este nici pe departe prima celebritate care si-a incercat norocul in politica. Si cel mai probabil nici ultima. Spre exemplu, fostul Presedinte Ronald Reagan era cunoscut drept actor si om de televiziune inainte de…

- Campionul mondial de box Anthony Joshua isi va apara centura IBF la categoria grea in fata challengerului oficial Kubrat Pulev (Bulgaria) in Marea Britanie, a anuntat miercuri promotorul Eddie Hearn, conform Reuters. Hearn a precizat pentru Sky Sports ca sunt luate in considerare arenele din Londra…

- Pe agenda reuniunii extraordinare a Consiliului Afaceri Externe, convocata de Inaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, se afla situatia din Iran si Irak."Este o intalnire foarte importanta, pentru ca da Uniunii Europene oportunitatea de a se implica in rezolvarea…

- Relația dintre Madonna și iubitul ei tinerel devine din ce in ce mai serioasa, scrie TMZ. Tatal partenerului de viața al artistei a facut dezvaluiri despre povestea de dragoste dintre cei doi.Celebra cantareața Madonna, in varsta de 61 de ani, traiește o poveste de dragoste cu unul dintre dansatorii…