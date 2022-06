Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un nou moment greu de crezut ce a avut loc la televiziunea de stat Rossiya-1 de la Moscova, un profesor universitar și academician rus a avertizat ca Germania și Japonia s-ar putea pregati de un atac impotriva Rusiei, cu sprijinul americanilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Colonelul rus in rezerva Mihail Hodarionok a oferit o evaluare sumbra asupra situației militare a Rusiei in direct la postul de televiziune Rossiya-1, afirmand ca țara este complet izolata pe plan geopolitic și ca Ucraina este pregatita sa lupte „pana la ultimul om”. Hodarionok, invitat la televiziunile…

- Gruparea de hackeri ruși Killnet a anunțat un atac cibernetic la scara larga impotriva mai multor țari, inclusiv Romania. Celelalte țari vizate sunt SUA, Germania, Regatul Unit, Italia, Letonia, Lituania, Estonia, Polonia și Ucraina. ⚡️#Russian hackers Killnet announced the launch of a global cyber…

- Poșta Ucrainei va comercializa restul ediției de un milion de timbre cu celebrul mesaj „Nava ruseasca, du-te dracului” prin intermnediul magazinului online, relateaza portalul Nexta TV. Instituția a lansat un timbru care amintește de momorabila replica cu care soldații ruși au fost intampinați de cei…

- Un politician si cunoscut regizor rus a izbucnit in lacrimi in timpul unei emisiuni difuzate de postul de stat Rossiya 1 din cauza scufundarii navei-amiral „Moskva”, uitand varianta oficiala a Rusiei potrivit careia crucisatorul de la Marea Neagra a fost avariat de o explozie a munitiilor de la bord.

- Ucraina a anunțat miercuri seara ca a lovit cu rachete și avariat nava-amiral a flotei ruse din Marea Neagra, crucișatorul „Moscova”. Purtatoarea de cuvant a marinei ucrainene a confirmat ca „Moscova” este nava care le-a cerut granicerilor ucraineni sa se predea și care a primit in replica celebra injuratura…

- Nava amiral a flotei rusesti din Marea Neagra, crucisatorul Moscova, a fost lovita puternic in urma unui atac al armatei ucrainene. Toate rapoartele, inclusiv cele remise de Rusia, arata ca vasul de lupta a fost indisponibilizat, motiv pentru un val de ironii si meme lansate pe Facebook. Anuntul vine…

- Protest in fata Parlamentului din Germania! Mii de oameni au manifestat fata de invazia rusa in Ucraina. Pentru a aminti de civilii pasnici care si-au pierdut viata de la inceputul conflictului, protestatarii s-au intins pe gazonul din fata cladirii, noteaza protv.ro. In #Berlin , #Germany , hundreds…