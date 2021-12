Șoferiţă prinsă cu permis fals la volanul unui BMW. Spunea că e din Lituania Politistii rutieri au avut surpriza de a depista si o femeie conducand fara permis. Roxana Andreea Baetu se afla la volanul unul BMW pe drumul comunal Iacobeni – Spineni, pe raza comunei Vladeni. Interpelata de politisti, tanara a prezentat un permis de conducere chipurile eliberat de autoritatile lituaniene, cu doar patru ani inainte. Permisul era de fapt falsificat prin modificarea unui permis real, eliberat unui cetatean lituanian. Soferita nu figura nici in evidentele romane si nici in cele lituaniene ca posesoare a vreunui permis de conducere. Tanara de 29 de ani, mama a trei copii minori,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

