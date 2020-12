Stiri pe aceeasi tema

- Situatia in portul britanic Dover, unde mii de camioane au ramas blocate timp de mai multe zie, revine la normal, iar traficul catre Calais, in Franta, „scade puternic”, dupa ce 2.200 de TIR-uri au trecut de Craciun, iar 1.500 sambata, a anuntat portul francez, relateaza AFP.

- Oficialii britanici au anunțat ca peste 4.500 de camioane dintre cele blocate de mai multe zile in portul Dover din Anglia au traversat vineri Canalul Manecii. Dupa ce Marea Britanie a trimis 1.000 de militari in zona pentru a ajuta la testarea rapida și eficienta a tiriștilor, 4.500 de tir-uri au traversat…

- Peste 4.500 de camioane, dintre numarul urias de camioane blocate de zile intregi in portul britanic Dover, au traversat vineri Canalul Manecii, dupa ce Marea Britanie a mobilizat peste 1.000 de militari pentru a accelera testarea pentru coronavirus, transmite Reuters, potrivit news.ro.Joi au fost…

- Ministerul Afacerilor Externe din Romania, anunta ca testarea pentru COVID-19 pentru cei care doresc sa ajunga in Franta, dinspre Marea Britanie este gratuita si se face in centre specializate, care au program non-stop. ”Conform informatiilor comunicate de catre autoritatile britanice cu privire…

- O echipa de pompieri francezi a fost trimisa in Marea Britanie, in portul Dover, pentru a aduce teste pentru coronavirus șoferilor de TIR care așteapta deja de mai multe zile sa treaca granița și sa ajunga inapoi pe continent, relateaza The Independent.

- Mii de șoferi de camioane blocați în portul britanic Dover și-au expirat furia miercuri în timp ce se luptau sa faca testele anti-coronavirus, dupa ce Franța a fost de acord sa ușureze blocada, în ciuda temerilor legate de o noua varianta de Covid-19, potrivit CNN.Marea Britanie…

- Referitor la situația romanilor blocați in zona Dover, Ministerul Afacerilor Externe a informat ca reprezentanți din cadrul misiunii diplomatice s-au deplasat in zona in care staționeaza transportatorii romani, oferindu-le alimente și apa."O echipa a Secției Consulare a Ambasadei Romaniei la Londra…

- Franța se așteapta sa anunțe o redeschidere limitata a frontierelor sale pentru traficul britanic, intrucat guvernul din Regat a declarat ca elaboreaza planuri pentru a-i testa pentru depistarea COVID-19 pe toți șoferii de camioane care transporta marfuri peste Canal, relateaza The Guardian.„Se lucreazala…