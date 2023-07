Stiri pe aceeasi tema

- Mulți șoferi iși lasa mașinile electrice in stațiile de incarcare, deși incarcarea s-a finalizat de mult timp. Un conducator din Cluj este satul de acest comportament, care l-a facut sa-și piarda orele cautand o stație de incarcare libera.

- Traficul infernal și lipsa locurilor de parcare nu sunt singurele probleme cu care se confrunta șoferii din Cluj. Se pare ca, apar multe frustrari și in randul deținatorilor de mașini electrice. Un șofer a semnalat ca unii dintre aceștia iși lasa automobilele la stația de incarcare a mașinilor electrice…

- Clujul mai face un pas in materie de proiecte ecologice care vizeaza reducerea poluarii. Amenajarea stațiilor de incarcare pentru mașinile electrice va reprezenta un criteriu obligatoriu pentru noile blocuri din municipiu.

- Toate blocurile noi, care primesc autorizație de construire din partea primariei Cluj-Napoca, prevad amenajarea de stații de incarcare pentru mașini electrice, anunța Agenția de presa Rador, care citeaza Radio Cluj.Anunțul a fost facut marți de viceprimarul municipiului, Dan Tarcea.El a mai spus ca…

- Piata de autoturisme electrice din Romania a inregistrat in luna mai un volum de 1402 autoturisme autoturisme electrice noi, inmatriculate, potrivit datelor analizate de , cu o crestere foarte mare, de 90%, fata de cele numai 739 inmatriculate in urma cu un an. Cauza principala este startul Programului…

- Romania are la dispozitie trei ani ca sa aiba stații de incarcare pentru mașini electrice din 60 in 60 de kilometri. O tinta ambitioasa, in conditiile in care, in prezent, avem o statie la 100 de kilometri. Asta in condițiile in care, luna trecuta s-a inregistrat un record in ceea ce priveste vanzarile…

- Romania are la dispozitie trei ani ca sa aiba stații de incarcare pentru mașini electrice din 60 in 60 de kilometri. O tinta ambitioasa, in conditiile in care, in prezent, avem o statie la 100 de kilometri.

- Investigatia implica unitatile Enel X Way, Enel X Way Italia si Ewiva. Ewiwa face parte dintr-un joint venture cu Volkswagen AG din Germania. Enel a spus intr-o nota ca unitatile sale au actionat intotdeauna conform regulilor si ca sunt ”increzatoare ca vor putea demonstra deplina legalitate si corectitudinea…