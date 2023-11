Șoferi prinși la volan fără permis, unul era și drogat! DE NECREZUT… Polițiștii vasluieni au depistat doua persoane, una in Negrești și una in comuna Bogdanești, care incalcau grosolan prevederile legale in vigoare. Adica personajul prins in Negrești, care este din București, a fost gasit suspect de consum de substanțe psihoactive, pe romanește-drogat, iar cel din Bogdanești circula lejer fara permis și cu placuțele false […] Articolul Șoferi prinși la volan fara permis, unul era și drogat! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

