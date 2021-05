Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre barbatii banuiti ca ar fi incasat in numele unei firme din Giurgiu, folosindu-se de o factura falsa, peste 70.000 lei de la o societate comerciala din Alba Iulia, si care era dat in urmarire nationala, a fost depistat de politistii din judetul Alba. Barbatul se sustragea executarii…

- Un sofer roman de camion a fost injunghiat mortal, duminica, de un atacator necunoscut intr-o parcare de pe o autostrada din Franta. Scena tragica s-a petrecut chiar sub ochii sotiei sale. Procuratura din Amies a anuntat, luni, deschiderea unei anchete.

- Ilie Țarcuș are 72 de ani, iar 28 dintre aceștia i-a petrecut la inchisoare. Imediat cum a devenit major, argeseanul a inceput sa fure din locuințe.”Un furt marunt, am furat o butelie de aragaz, cum era pe vremuri. Multa lume nu ințelege, aud frecvent o vorba: ”s-a invațat acolo. Nu e adevarat. Nici…

- In luna mai a anului trecut, un primar din județul Alba a fost prins la volan baut. Recent, acesta și-a primit pedeapsa de la magistrații Curții de Apel Alba Iulia. Barbatul era primarul comunei Ponor. Primar prins la volan beat Pedeapsa a venit in urma unui acord de recunoaștere a vinovației. Inițial,…

- Omul de afaceri Nelu Iordache a fost condamnat, joi, de Tribunalul Bucuresti, la 12 ani si 6 luni de inchisoare pentru evaziune fiscala si delapidare, intr-un dosar in care este acuzat de DNA ca a inregistrat in contabilitatea unei firme (fosta companie de transport aerian Blue Air) achizitii fictive…

- Ronald DeFeo Jr., in varsta de 69 de ani, barbatul care și-a ucis in1974 parinții și cei patru frați in Amityville, o suburbie a orașului New York , a murit vineri, a declarat administrația inchisorii din statul New York, SUA, informeaza HotNews.ro, care citeaza AFP.Barbatul, care era incarcerat in…

- Barbatul a fost condamnat la 9 luni de inchisoare cu executareAcesta a primit, inițial, o amenda pe care nu a platit-oAcesta furase un pachet de cafea de 500 de grameUn barbat de 62 de ani, din Roman, judetul Neamt, a fost condamnat la noua luni de inchisoare cu executare pentru o punga de cafea in…

- Eveniment Teleormanean condamnat la inchisoare, prins de oamenii legii la Piatra Neamț februarie 23, 2021 15:56 Un barbat din Teleorman, pe numele caruia instanța de judecata a emis un mandat de executare a pedepsei inchisorii, a fost depistat, luni, de oamenii legii, pe raza municipiului Piatra…