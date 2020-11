Stiri pe aceeasi tema

- Fara permis de conducere si sub influenta alcoolului la volanul unui autoturism La data de 30 octombrie a.c.,in jurul orei 04.00, un politist din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Podu Turcului, alaturi de un politist local, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, au depistat un barbat de 45 ani,…

- Barbat depistat in timp ce conducea un autoturism pe drumurile publice, aflandu-se sub influența bauturilor alcoolice La data de 22 octombrie a.c., ora 22.40, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Vidra au depistat un barbat de 41 de ani, din comuna Vidra, in timp ce conducea un autoturism,…

- Polițiștii cerceteaza un tanar de 18 de ani, dupa ce a condus un moped neinmatriculat/neinregistrat, fara sa posede permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Luni, 19 octombrie a.c., ora 18.20, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Golești au oprit in trafic, in comuna Suraia, un moped condus…

- Infracțiune constatata de polițiști la regimul rutier La data 4 octombrie a.c., ora 01.35, polițiștii Secției 8 Poliție Rurala Tulnici au depistat un barbat de 39 de ani, din municipiul București, in timp ce conducea un autoturism pe DN2 D, fara a avea asupra sa permisul de conducere. Pe numele barbatului…

- La data de 8 septembrie a.c., ora 11.30, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Gugești au depistat in trafic un tanar de 16 ani, din comuna Tamboești, in timp ce conducea un autoturism. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca minorul nu poseda permis de conducere…

- Dosar penal intocmit de polițiști La data de 31 august a.c., ora 17.45, polițiștii au depistat un tanar de 20 de ani, din județul Suceava, in timp ce conducea un autoturism pe DN2 E 85 – in afara localitații Calimanești, inregistrat de aparatul radar cu o viteza de 195 km/h. Din primele verificari efectuate…

- La data de 22 august a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Adjud au fost sesizați prin apel 112, despre faptul ca dinspre localitatea Adjudul Vechi catre municipiul Adjud circula un autoturism condus de o persoana care s-ar afla sub influența bauturilor alcoolice. In urma sesizarii, polițiștii…