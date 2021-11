Cele trei partide se afla in etapele finale ale incheierii unui acord de coalitie si spera sa prezinte acordul miercuri, a declarat o sursa apropiata discutiilor. Politica climatica este unul dintre domeniile cel mai atent urmarite de noul guvern, pe masura ce cea mai mare economie a Europei se indreapta catre neutralitatea carbonului. Cele trei partide au convenit, de asemenea, sa puna capat productiei de energie electrica din gaze naturale pana in 2040, au declarat pentru Reuters surse implicate in discutiile de coalitie. In plus, sistemele de incalzire cu gaze naturale vor fi interzise in cladirile…