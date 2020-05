Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul georgian Nikoloz Basilasivili, locul 27 mondial, a fost arestat de politia din tara sa pentru ca si-a lovit fosta sotie, scrie duminica L'Equipe. Biroul procurorului general al Georgiei a indicat ca Basilasvili a lovit-o joi pe fosta lui sotie in prezenta unui minor. Potrivit codului…

- "Ancheta a stabilit ca la 21 mai Nikoloz Basilasvili a comis violente fizice impotriva fostei sale sotii in satul Avsala, de langa Tbilisi", a anuntat procurorul din Georgia. Numarul 27 mondial risca intre un an si trei ani de inchisoare sau intre 200 si 400 de ore de munca in interesul comunitatii,…

- Nikoloz Basilashvili (28 de ani, 27 ATP) a fost arestat in Georgia, dupa ce și-ar fi agresat fosta soție intr-un adevarat acces de furie, informeaza la unison presa internaționala. Conform Essentially Sports, Nikoloz Basilashvili a fost arestat in aceasta dimineața, fiind acuzat de violența domestica…

- Parchetul sud-coreean a cerut ca fosta presedinta Park Geun-hye - destituita si apoi condamnata in urma unui rasunator scandal de coruptie si abuz de putere - sa fie condamnata la 35 de ani de inchisoare, relateaza AFP. Prima femeie aleasa presedinta in Coreea de Sud, Park a fost destituita in 2017…

- Parchetul sud-coreean a cerut miercuri condamnarea la 35 de ani de inchisoare a fostei presedinte a tarii, Park Geun-hye, intr-un proces in care aceasta este rejudecata pentru acuzatii de mita, abuz de putere si frauda, transmite Yonhap.Intr-o sedinta a Inaltei Curti de la Seul, procurorii…

- Ziarul Unirea Dosar penal pentru pentru violența in familie și ordin de protecție provizoriu fața de un barbat care și-a agresat fosta soție Polițiștii din Alba Iulia au emis un ordin de protecție provizoriu fața de un barbat care și-a agresat fosta soție. Barbatul s-a ales cu dosar penal pentru violența…