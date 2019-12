Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Greavu a venit la „iUmor” cu speranțe mari, mai ales ca de o saptamana i se tot zbatea pleoapa dreapta – semn clar ca se va intampla ceva bun pentru el. Concurentul a reușit sa surprinda pe toata lumea, iar Mihai Bendeac i-a lansat o provocare.

- Grea este viața atunci cand canți pentru cele mai mari nume din lumea interlopa! Dupa episodul deja celebru in urma caruia Florin Salam s-a ales cu un pumn in fața, chiar in timp ce canta la o nunta, iata ca istoria se repeta. De data asta, este vorba despre Tzanca Uraganul, care a fost protagonistul…

- Gerard Armand, donatorul in cazul transplantului de ficat la care a fost supus varul sau Eric Abidal in 2012, a comparut, vineri, la Barcelona, in fata judecatorului de instructie care se ocupa de acest dosar, informeaza lequipe.fr.Fostul jucator al FC Barcelona Eric Abidal a fost supus transplantului…

- Durere mare, oameni mulți, atmosfera apasatoare și o ploaie marunta, care se amesteca discret cu lacrimile celor prezenți. Mihai Constantinescu este condus pe ultimul drum azi, 31 octombrie, la Cimitirul Ghencea Militar din București, solistul fiind inmormantat cu onoruri militare. Cele doua femei care…

- Biletul zilei pariuri1x2.ro Investim pe același pariu, peste 1.5 goluri, in trei din partidele zilei. Duelurile selectate vin din Norvegia, Germania și Romania.Interesant este derby-ul orașului Hamburg, dintre St.Pauli și HSV, confruntare in care gazdele vor cauta sa razbune eșecul usturator,…

- Luna Plina se petrece in zodia Pești pe data de 14 septembrie. Contextul astrologic al momentului de Luna Plina este unul extraordinar de impactant, fiind foarte multe planete implicate, prin urmare influența sa va fi pe masura. Luna Plina este un moment de incheiere, de culegere a roadelor, iar aceasta…

- Atenție, romani! Reguli noi introduse la plata cu cardul. De sambata, regulile se schimba radical la plata cu cardul, fie de debit, fie de credit. Potrivit stiripesurse.ro , la platile online cu ajutorul cardului, pe langa parola 3D Secure primita prin SMS la numarul de telefon inregistrat in sistem,…

- Stiati ca aproape 70% din comunicarea noastra are loc prin mijloace nonverbale: prin gesturi, mers, privire? Piciorul care se leagana, o privire aruncata pe furis sau o strangere de mana moale sunt adesea mult mai graitoare decat cuvintele insele. Cu ajutorul acestei carti, bogat ilustrate, care contine…