Șoc! Cine sunt sponsorii lui Cîțu „Cițu, trimis la spalat vase in SUA de Talpeș de la SIE!” Astfel titram ”lovitura” din 7 iulie anul trecut! Atunci cand dezvaluiam ca, deși s-a dat ”fata mare” in cariera prezentata ca incepand prin spalatul de vase prin restaurante pentru a se putea intreține ani de zile la costisitorul Grinnell College, Florin Cițu ar […] The post Șoc! Cine sunt sponsorii lui Cițu first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Florin Cițu a postat in secțiunea Stories din Facebook un filmuleț in care iși pregatește cafeaua, iar pe fundal se aude melodia „I am on vacation” a trupei Dirty Heads. Fragmentul care insoțește filmulețuț postat de fostul premier Florin Cițu. „A-a-aye, I’m on vacation Every single day…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a negat ca sunt tensiuni in coalitia de guvernare, intre PSD si PNL, dupa ce a fost intrebat de ce au loc pozitionari divergente si critici intre liberali si ministrii social-democrati. „PNL a facut un compromis sa fie la guvernare, dar nu va fi Partidul Social Liberal”,…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a reiterat, joi, ca PNL nu sustine cresterea taxelor sau introducerea unora noi, adaugand ca i se pare „o lipsa de efort” sa se spuna ca nu se pot creste veniturile bugetare anul viitor, informeaza AGERPRES . „PNL spune foarte clar ca nu sustine cresteri de taxe…

- Florin Cițu, președintele PNL, se arata surprins de relaxarea masurilor anunțate de Guvern, avand in vedere faptul ca Romania inregistreaza in jur de 1.000 de cazuri pe zi. Fostul premier a lansat un atac voalat la adresa social-democraților, despre care spune ca aceștia il criticau pentru masurile…

- Apel al premierului desemnat, Nicolae Ciuca Nicolae Ciuca. Foto: Arhiva. Premierul desemnat astazi, Nicolae Ciuca, a lansat un apel catre toti actorii politici responsabili sa sustina formarea noului guvern, astfel încât România sa depaseasca 'cât mai rapid'…

- Liderul PNL Florin Cițu urmeaza sa aiba o intalnire astazi cu liderul UDMR Kelemen Hunor pentru a discuta despre imparțirea portofoliilor, anunța Antena3, care citeaza surse politice. Intalnirea are loc dupa consultarile de la Cotroceni. Liderul PNL l-a propus in Biroului Politic Național al partidului…

- Scena politica a fost dinamitata, in aceasta dimineața, iar jocurile s-au resetat. PNL merge la Cotroceni cu varianta de premier Nicolae Ciuca, care va forma un guvern minoritar PNL-UDMR, dar care va fi susținut de catre PSD in Parlament. In cadrul ințelegerii dintre PNL și PSD sunt mai multe…

- Partidele reincep negocierile pentru viitorul Guvern, cel mai probabil conturat in jurul unui premier PNL. Singura dilema e daca Florin Citu va accepta ca sef al Guvernului sa fie un coleg de partid, ceea ce ar duce la deblocarea situatiei.