ȘOC! Andreea Berecleanu, înlocuită de la Observator după 10 ani. Cine va prezenta jurnalul de știri Incepand din aceasta primavara, Alessandra Stoicescu va prezenta Observatorul de la ora 19.00, de luni pana vineri, la Antena 1. “Intr-o perioada cu schimbari majore in viața mea, pe care le-am primit cu bucuria matura a mamei și a femeii implinite din toate punctele de vedere, a venit și propunerea Antenei 1 de a prezenta Observatorul de la ora 19.00, unde timp de 16 ani am avut cele mai puternice experiențe din cariera mea de jurnalist. Parca nici nu am lipsit de acolo, atat de firesc mi se pare sa prezint Observatorul. Și nu e vorba doar de prezentarea celui mai important jurnal de știri al… Citeste articolul mai departe pe heynews.ro…

