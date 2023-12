ȘOBOLANUL se dă CORLEONE! Chiar și intr-o ”cloaca virtuala” precum ”societatea paralela” a unei tot mai debile societați civile romanești, tot nu are cum sa nu surprinda ”fumurile” de zilele trecute ale lui Mihai Fifor… Mai ales ca, totuși, vorbim de un ”lider” care a fost premierul – fie el și interimar – al Romaniei! Ministrul Apararii Naționale… Ministrul […] The post ȘOBOLANUL se da CORLEONE! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conducearea Ministerului Apararii Nationale (MApN) a discutat, joi, prin videoconferinta, cu militarii aflati in misiuni externe. Ministrul Angel Tilvar le-a transmis acestora ca sunt cu adevarat ambasadori ai Romaniei, apreciind ”modul ireprosabil” in care isi fac datoria.Ministrul Apararii Nationale,…

- Adoptarea cu o larga majoritate a noii Legi a pensiilor reprezinta implinirea unuia dintre cele mai importante obiective politice ale Partidului Social Democrat, respectiv reformarea sistemului public de pensii, prin care sunt inlaturate inechitațile dintre pensionarii care au contribuit și au muncit…

- In realitate, Guvernul Orban a blocat aplicarea legii 127/2019 și nu a respectat graficul prevazut in lege cu privire la creșterea punctului de pensie. Astfel, in 2019, cand a fost adoptata legea 127/2019, punctul de pensie era 1.100 de lei, iar, conform calendarului prevazut in lege, trebuia parcurs…

- Angel Tilvar, ministrul Apararii Nationale, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Armatei Romane, sarbatorita in fiecare an in data de 25 octombrie.Iata mesajul integral transmis de Angel Tilvar, Ministrul Apararii Nationale:Cinstim, de Ziua Armatei Romaniei, jertfa celor care au luptat si au cazut la…

- Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, si seful Statului Major al Apararii, general Daniel Petrescu, au discutat, marti, prin videoconferinta, cu echipele de comanda ale structurilor romanesti dislocate in teatrele de operatii din Bosnia si Hertegovina, Kosovo, Republica Centrafricana, precum…

- Colombo și soția sa, vaduva șefului mafiei napoletane Gaetano Marino, se numara printre cele 27 de persoane reținute in timpul unor raiduri ale poliției care au vizat clanul Di Lauro, scrie The Guardian.Inainte de a-și anunța retragerea din activitatea muzicala, in 2020, Antonio „Tony” Colombo era cel…

- „Astfel de limite sunt impuse și prin directivele europene, iar UE recomanda statelor membre sa impune limite cat mai joase la plațile in numerar pentru a combate eficient spalarea banilor. Sunt și alte state in UE care au o limita similara celei din Romania, iar acolo nimeni nu este scandalizat (Ex.…

- Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, a declarat vineri, la Timisoara, ca Romania este o tara sigura la ora actuala, dar mai pot avea loc incidente precum cele petrecute recent in Delta, unde au fost gasite resturi de drone rusesti.