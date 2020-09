Soarta angajaților Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș, în mâinile Guvernului In ședința ordinara a Consiliului Județean Maramureș din luna august a fost votata o noua rectificare a bugetului judetului Maramures, pe anul 2020. Cea mai mare parte a sumelor prevazute in aceasta rectificare, adica aproximativ cinci milioane de lei, au mers inspre asigurarea cheltuielilor de funcționare ale Direcției Generale pentru Asistența Sociala și Protecția Copilului Maramureș, pentru luna august. Șeful administrației județene a aratat ca, in aceasta perioada, prioritatea instituției pe care o conduce a fost sa asigure cheltuielile necesare pentru funcționarea Direcției Generale de Asistența… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

