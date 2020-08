Stiri pe aceeasi tema

- Emisiunea dedicata talentelor muzicii nu va fi in grila Pro TV de la toamna așa cum s-a intamplat an de an, in ultimii noua. Oficialii postului de televiziune confirma ca au anulat castingul din cauza riscului ce-l reprezinta pandemia actuala. ”Confirmam faptul ca ”Vocea Romaniei” nu va face parte din…

- Presedintele Donald Trump a anuntat joi anularea organizarii conventiei republicane prevazuta sa aiba loc in Florida luna viitoare din cauza pandemiei noului coronavirus, care a depasit in SUA pragul de de patru milioane de persoane infectate, transmite AFP.

- Aproximativ 40.000 de societati din sectorul hotelier-restaurante si-au inchis definitiv portile in Spania din cauza pandemiei de Covid-19, afectate de lipsa de turisti sau angajati, a anuntat marti Hosteleria de Espana, organizatia patronala din acest sector, transmite AFP.Aceasta cifra reprezinta…

- Efectul pandemiei se va vedea in anii viitori si in facturile de energie electrica, dar impactul in pretul final catre populatie nu e mare, insa nota de plata o vom plati in viitor, a declarat marti Maria Manicuta, director Tarife Retea in cadrul Autoritatii de Reglementare in domeniul Energiei.

- Editia 2020 a raliului Red Bull Romaniacs, programata initial pentru 21-25 iulie, a fost amanata pentru perioada 27-31 octombrie din cauza pandemiei de coronavirus, se arata intr-un comunicat de presa remis, luni, AGERPRES."Tinand cont de contextul actual mondial, Red Bull Romaniacs, cel mai…

- Pandemia de COVID-19 a creat un adevarat haos in sistemul medical la nivelul intregii țari. Și in Ialomița sute de oameni s-au aflat in imposibilitatea de a avea acces la servicii medicale. Managerii unitaților medicale din județul nostru declara public faptul ca cei mai afectați au fost bolnavii cronici…

- Mult așteptata ediție de septembrie a revistei Vogue, cea care anunța principalele tendințe ale sezonului nu va debuta la 1 septembrie din cauza pandemiei. De altfel, calendarul modei se schimba din temelii și asta pentru ca marile branduri și-au modificat calendarul colecțiilor, din cauza pandemiei…

- Multe vedete de la noi sau din lume au fost testate atat pozitiv cat și negativ cu CoVid19 insa ce a pațit DJ Bia – Bianca Marciuc intrece toate poveștile din “1001 de nopți” care de multe ori pareau cusute cu ața alba. Romanca mutata pe alte melaeguri pentru a fi DJ are o poveste... Read More Post-ul…