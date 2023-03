Guvernul slovac a aprobat trimiterea de avioane de vanatoare MiG-29 in Ucraina, a declarat, vineri, premierul Eduard Heger, Slovacia devenind a doua tara NATO care trimite avioane de razboi Kievului, dupa ce Polonia a anuntat joi ca va face acest lucru, relateaza Reuters. Flota Slovaciei de 11 avioane MiG-29 a fost retrasa vara trecuta, iar […] The post Slovacia, a doua tara NATO care trimite avioane de lupta MiG-29 in Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .