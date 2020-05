Situaţia infectărilor cu noul coronavirus în România şi la nivel mondial Numarul de cazuri COVID-19 pe continentul chinez a totalizat 82.881, inclusiv 1.676 cazuri importate și 947 de pacienți asimptomatici sub observație medicala. Numarul de decese din China COVID-19 este de 4.643. SUA conduce atat la ​​infecții cu COVID-19, cat și in cazuri de decese, totalizand peste 1,1 milioane , respectiv peste 68.000. Președintele american, Donald Trump a declarat duminica ca Statele Unite vor avea un vaccin contra coronavirusului pana la sfarșitul acestui an . Rusia a inregistrat peste 10.000 de cazuri in 24 de ore intr-un nou maxim zilnic. Primul ministru rus Mikhail Mishustin,… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit INSP , in saptamana 27 aprilie-3 mai, 39.4% din totalul cazurilor s-au inregistrat in Suceava, București, Cluj, Bacau și Vrancea. Aceeași sursa informeaza ca 45% din totalul deceselor au fost inregistrate in Suceava, Galați, București, Arad, cele mai multe fiind in județul Mureș. Un singur…

- 45% din totalul deceselor au fost inregistrate in Suceava, Galati, Bucuresti, Mures, Arad. In acelasi interval, 39,4% din totalul cazurilor de infectii cu noul coronavirus au fost in Suceava, Bucuresti, Cluj, Bacau, Vrancea. Potrivit INSP, 75,1% dintre decese au fost inregistrate la persoane peste 60…

- Potrivit celui mai recent raportal Institutului Național de Sanatate Publica (INSP), unul din șapte cazuri de COVID-19 din ultima saptamana a fost inregistrat la personal medical. Statisticile mai arata ca aproape 90% dintre decedați aveau și alte boli asociate. Raportul INSP a fost intocmit pentru…

- Institutul Național de Sanatate Publica, a anunțat, marți, ca trei sferturi din decese, mai precis 75,1 %, au fost la persoane de peste 60 de ani, noteaza G4Media. Dintre acestea un procent de 61,8 % il reprezentau barbații și in 87,7 % dintre cazuri a fost vorba despre persoane care aveau cel puțin…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.249 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 181 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind…

- Pana acum, a fost raportat un total de 3.183 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 445 noi cazuri de imbolnavire. Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, pana astazi, 3 aprilie, pe teritoriul…

- BULETIN DE PRESA, 30 Martie 2020, ora 13.00 Incepand de ieri, 29 martie, odata cu intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 4, circulația persoanelor care au implinit varsta de 65 de ani, in exteriorul locuinței/gospodariei, este permisa și in afara intervalului orar 11.00-13.00, daca aceasta se…

- Pana astazi, 26 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.029 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.029 de persoane confirmate pozitiv, 94 au fost declarate vindecate și externate (53 la Timișoara, 28 la București, 6 la Craiova, 5 la Constanța,…