- Avioane de razboi ale coaliției conduse de americani au lansat noi atacuri in Siria. Au fost lovite poziții pe care forțele regimului le dețin in estul țarii și, potrivit agenției oficiale de la Damasc, mai multe persoane au fost ucise.

- O coalitie a combatantilor arabi si kurzi in Siria, sprijinita de artileria fortelor franceze si americane, au inaintat duminica in ultimul bastion al gruparii jihadiste Statul Islamic in provincia Deir Ezzor (sud), informeaza AFP, citand o organizatie neguvernamentala. Fortele democratice…

- Un atac aerian nocturn atribuit Israelului, in apropiere de Damasc, s-a soldat cu 15 morti in randul combatantilor straini care sustin regimul sirian lui Bashar al-Assad – dintre care opt sunt iranieni, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR), relateaza AFP conform News.ro . Tirul…

- Loviturile de miercuri seara in apropiere de Damasc – lovituri atribuite Israelului – au omorat 15 combatanți pro-Assad straini, printre care și 8 iranieni, arata un nou bilanț furnizat de Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Bombele au vizat, marți seara, un depozit de arme al Gardienilor…

- Caderea Ghoutei orientale, la portile Damascului, deschide calea unei regrupari a resurselor militare ale regimului sirian care ar putea acum sa vizeze provincia sudica Deraa, unul din ultimele focare ale...

- Caderea Ghoutei orientale, la portile Damascului, deschide calea unei regrupari a resurselor militare ale regimului sirian care ar putea acum sa vizeze provincia sudica Deraa, unul dintre ultimele focare ale rebeliunii, comenteaza duminica France Presse. Dupa ce a rezistat timp de cinci…

- Rebelii din orasul Douma, ultima reduta insurgenta din Ghouta orientala, situata in apropiere de Damasc, au predat armele grele, in timp ce liderii lor au parasit zona in directia nordica a Siriei, a indicat joi organizatia neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citata…

- Opt civili au fost ucisi, sambata, intr-un raid aerian asupra orasului Douma, ultima enclava aflata sub controlul insurgentilor in Ghouta de Est, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR), relateaza AFP.Regimul sirian a reluat o ofensiva pentru a stopa insurgentii la Douma.…