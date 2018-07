Stiri pe aceeasi tema

- Atacurile coordonate comise miercuri de gruparea jihadista Statul Islamic (SI) in sudul Siriei s-au soldat cu aproape 250 de morti, potrivit unui nou bilant dat publicitatii de Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza AFP.

- O incetare a focului intre regimul sirian si gruparea Stat Islamic a intrat in vigoare sambata in sudul Damascului, unde sunt grupati ultimii jihadisti, in vederea unui acord de evacuare, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. Regimul lui Bashar al-Assad a lansat…

- Gruparea jihadista Stat Islamic (SI) a revendicat duminica atacurile comise asupra mai multor biserici in Indonezia soldate cu cel putin 11 morti si zeci de raniti, relateaza AFP. "Trei atacuri sinucigase" s-au soldat cu morti si raniti ''in randul gardienilor de la biserici si…

- ”Aceasta idee nu este discutata numai in presa, ci si de catre oficiali ai mai multor state arabe care isi doresc sa stabilizeze Siria”, a declarat ministrul egiptean de Externe. In urma cu doua saptamani, Arabia Saudita a anuntat ca este pregatita sa trimita trupe in Siria care sa se alature…