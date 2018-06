Siria: Ankara condamnă atacurile inumane întreprinse de forţele regimului sirian în sudul ţării Turcia a condamnat vehement, vineri, atacurile sangeroase intreprinse de fortele regimului Bashar al-Assad in teritoriile controlate de insurgenti in sudul Siriei, facand un apel la aliatii Damascului sa actioneze in vederea incetarii acestor atacuri, care, potrivit Ankarei, "submineaza" solutionarea conflictului, informeaza AFP.



Fortele regimului Bashar al-Assad si ale aliatului sau rus au lansat la 19 iunie o ofensiva in provincia Deraa, dominata de insurgenti.



Ziua de joi a fost cea mai sangeroasa, cu zeci de raiduri aeriene soldate cu peste 25 de morti in randul civililor,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

