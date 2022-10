Singura fabrică de zahăr din Ardeal a fost salvată. Fermierii vor cumpăra societatea din Luduș Fabrica de Zahar din Ludus isi va relua activitatea, iar fermierii din Mures si judetele invecinate vor putea astfel sa reia culturile de sfecla de zahar in aceasta toamna si in primavara anului viitor. "Datorita faptului ca am semnat contractul la de confidentialitate nu putem vorbi prea multe. Treburile sunt pe un fagas bun si Fabrica din Ludus va fi repusa pe pozitie si speram ca din toamna asta sau din primavara anului 2023 cultivatorii de pe Ludus, Brasov, stiu eu, Cluj, Sibiu sa reinceapa cultura de sfecla de zahar", a declarat fermierul Teodor Aflat, dupa negocierile cu proprietarul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daca guvernul PNL-PSD-UDMR nu vrea sa pastreze unitațile de producție din țara, se mobilizeaza romanii pentru a salva ce se mai poate. Reprezentanții unui grup de 400 de fermieri din Transilvania, organizați intr-o asociație condusa de fermierul sibian Teodor Aflat au reușit preluarea fabricii de…

- Cel mai mare cultivator de sfecla de zahar din centrul Transilvaniei, Teodor Aflat, a declarat, joi, ca Fabrica de Zahar din Ludus isi va relua activitatea si ca fermierii din Mures si judetele invecinate vor putea astfel sa reia culturile de sfecla de zahar in aceasta toamna si in primavara anului…

- Salariul mediu net a crescut in acest an fata de anul trecut in domenii precum medicina, HoReCa, turism, constructii si instalatii, arata o analiza realizata de o platforma de recrutare, potrivit Agerpres. O analiza BestJobs a salariilor publicate de catre angajatori pe platforma de recrutare in perioada…

- Rata somajului – mai mica decat cea inregistrata la nivel national N. Dumitrescu Dupa perioada de pandemie, care a avut efecte negative pe toate planurile, economia din Prahova da semne ca incearca sa revina la normal, iar acest lucru se vede și din cele mai recente date statistice, in mod special cele…

- Economie Sectoarele suin și avicol, sprijinite prin acordarea unor ajutoare excepționale august 25, 2022 08:47 Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale anunța ca in ședința Guvernului din 24 august 2022 a fost adoptata o Hotarare privind acordarea unor ajutoare excepționale producatorilor agricoli,…

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca, in saptamana 8 – 14 august, 35,4% dintre cazurile de COVID-19 au fost inregistrate in Bucuresti, Cluj, Timis, Constanta si Brasov. Potrivit raportului saptamanal de supraveghere, 47,9% dintre cazurile confirmate au fost inregistrate la persoane…

- A fost aprobat Acordul de Parteneriat dintre Comisia Europeana si Romania! Țara noastra va primi in total 31,5 miliarde euro din partea politicii de coeziune in perioada 2021-2027, in cadrul Acordului sau de Parteneriat cu Comisia Europeana, pentru promovarea coeziunii economice, sociale si teritoriale…

- Salvamontistii din intreaga tara au fost solicitati sa intervina in peste 20 de cazuri in ultimele 24 de ore.”O noua zi de foc pentru salvamontistii din intreaga tara solicitati sa intervina la un numar ingrijorator de mare de evenimente montane. In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont…