Singura coadă la o secție de votare în București. Reportaj video de la Colegiul UCECOM "Spiru Haret" In Colegiul UCECOM se afla cea mai apropiata secție de votare de caminele studențești ale Politehnicii. Studenții, care voteaza pe liste suplimentare, au ven it in numar mare, iar cozile i-au pus sa aștepte și pe alegatorii arondați secției. La prezidențiale votanții de pe listele permanente nu au mai fost nevoiți sa stea la coada ca in primavara. Insa, studenții și ceilalți flotanți au format un rand de ordine pana la poarta. Majoritatea celor care au venit la UCECOM voteaza azi pentru prima data. Ca urmare, nu au aflat ca langa camin se face coada și ar fi putut aștepta mai puțin daca mergeau… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

