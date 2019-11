Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Ludovic Orban a avut vineri, la Palatul Victoria, o intrevedere cu Terri Sewell, membru al Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA, si Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania.

- "Am semnat a doua transa, am eliberat din functie cred ca aproape 40 de secretari de stat PSD. Maine voi continua. Sigur ca trebuie pregatite deciziile, trebuie analizata baza legala si trebuie sa semnez. Daca as fi putut mai repede, i-as fi eliberat mai repede", a declarat premierul Ludovic Orban.…

- Dupa ce a spus ca vrea sa coordoneze reconstruirea Romaniei din postura de președinte cu un guvern liberal, Klaus Iohannis a primit vești bune de la premierul Ludovic Orban. La ceremonia de depunere a juramantului, la Palatul Cotroceni, Orban i-a transmis fostului șef direct ca poate conta pe e.”Domnule…

- In conformitate cu programul de guvernare al PNL, noul Guvern va impune cel puțin 10 masuri de austeritate. „Guvernul lui Iohannis“ este exact cum ne-am temut ca va fi, unul pus pe taieri și hotarat sa intoarca Romania in vremurile grele ale guvernarii PDL. Ludovic Orban a reușit sa șocheze o țara intreaga…

- Viorica Dancila i-a raspuns lui Ludovic Orban, care a avertizat Guvernul demis sa nu majoreze salariul minim, așa cum a anunțat premierul, pentru ca, daca o va face, el va emite o hotarare prin care sa anuleze decizia.Dancila a spus, joi seara, la Romania TV, in emisiunea lui Victor Ciutacu,…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, sustine ca este ”increzator” ca Guvernul va fi votat, pentru ca, altfel, Viorica Dancila ar ramane ”la putere”. ”Suntem deschisi la un dialog, la gasirea celor mai bune solutii, pentru ca Romania sa aiba un guvern eficient, care sa aiba majoritate parlamentara si care…

- Romanii au sansa de a scapa saptamana viitoare de guvernarea dezastruoasa a PSD, odata cu votul dat inParlament pentru motiunea de cenzura initiata de PNL si sustinuta de toate partidele din opozitie si chiar de unii parlamentari PSD. Motiunea a fost semnata de 237 de parlamentari PNL, USR, PRO Romania,…

- Precizarile au fost facute dupa ce presedintele Camerei de Comert Romano-Germane, Dragos Anastasiu, a declarat marti, intr-o intalnire cu oamenii de afaceri germani, ca un guvern cu prim-ministru tehnocrat va ajunge la putere in 2020 in Romania, care initial va lua masura disponibilizarii a 400.000…