Sindicatele italiene cer majorarea salariilor cu 8,4% la Stellantis, Ferrari, Iveco şi CNH Industrial Solicitarea ar putea deschide calea pentru cereri similare in negocierile salariale din Italia, in timp ce companiile din toata Europa, de la companiile aeriene pana la comerciantii cu amanuntul, se confrunta cu cereri de la muncitori pentru cresteri majore de salarii pentru a amortiza impactul cresterii preturilor. Preturile de consum din Italia au crescut in septembrie cu 8,9%, fata de aceeasi perioada a anului trrecut. In Franta, Stellantis a fost de acord luna trecuta sa plateasca un bonus unic in valoare de pana la 1.400 de euro pentru angajatii sai, pentru a-i ajuta sa faca fata inflatiei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deși parea de neconceput in trecut, telefoanele mobile ar putea fi neutilizabile in toata Europa in aceasta iarna, daca intreruperile de curent sau raționalizarea energiei vor distruge anumite parți ale rețelelor mobile din regiune, relateaza Reuters. State precum Franța, Suedia sau Germania au inceput…

- Austria va ingheța prețul energiei electrice din decembrie pana in iunie 2024. Guvernul austriac a anunțat miercuri planurile de plafonare a costurilor energiei electrice incepand cu luna decembrie, pentru a face fața creșterii prețurilor, declanșata parțial de invazia Rusiei in Ucraina, potrivit CNN,…

- Zona euro intra aproape sigur intr-o recesiune, sondajele publicate luni aratand o agravare a crizei costului vietii si o perspectiva nefavorabila, care ii va face pe consumatori reticenti la cheltuieli, transmite Reuters.Desi a avut loc o oarecare relaxare a presiunilor preturilor, potrivit…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au urcat miercuri, dupa ce Gazprom a oprit pentru perioada 31 august - 3 septembrie livrarile de gaze catre Germania prin gazoductul Nord Stream 1, pentru lucrari de mentenanta, transmite Reuters.

- Ministrul belgian al energiei a avertizat ca țarile UE se vor confrunta cu cinci pana la 10 ierni ingrozitoare daca nu se face nimic pentru a reduce prețul gazelor naturale. Declarația vine intr-o perioada in care tot mai multe state cer introducerea unui plafon la nivelul UE pentru prețul gazului și…

- Seminarul pe problemele provocate de tranziția la energia verde, desfașurat la sfarșitul saptamanii trecute la Arles, in Franța, la care au participat sindicate din industria energetica și ONG-uri din Germania, Franța, Belgia, Bulgaria și Romania, a avut o singura concluzie: ritmul decarbonizarii trebuie…

- Moscova iși mulge vaca de petrol, caștigand sute de milioane de dolari in fiecare zi pentru a finanța invadarea Ucrainei și pentru a cumpara sprijin intern pentru razboi, noteaza Bloomberg . Costurile cu energie electrica pentru case și afaceri sunt programate sa creasca din octombrie, deoarece creșterea…

- Confederația Europeana a Sindicatelor (CES) a cerut luni adoptarea unei legi care sa stabileasca o temperatura maxima de lucru pe continent, in mijlocul unei veri in care Europa a suferit deja doua valuri de caldura. „Doi muncitori au murit saptamana trecuta in Spania din cauza caldurii. In Franța,…