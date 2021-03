Sindicatele din CEO anunță că vor solicita creșteri de salarii Liderii de sindicat din Complexul Energetic Oltenia au decis sa solicite creșteri de salarii la negocierile cu administrația companiei. Gabriel Caldarușe, președintele Sindicatului Mine Energie Oltenia, cel mai mare din companie, a declarat ca se impune o majorare a lefurilor cu cel puțin 5%. In momentul de fața, compania trece printr-o situația financiara dificila, din cauza lipsei de fonduri pentru plata certificatelor de CO2. Din acest motiv, administrația a anunțat ca va fi foarte greu sa fie majorate salariile. „Nu se mai poate fara sa avem o creștere de salarii. Eu cred ca pot fi gasite… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

