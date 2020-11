Sindicaliştii Federaţiei Sanitas ameninţă cu declanşarea conflictului de muncă la nivel naţional Sindicalistii Federatiei Sanitas vor demara din 23 noiembrie actiunea de strangere de semnaturi pentru declansarea conflictului de munca la nivel national, daca pana in data de 20 noiembrie 2020, discutiile cu autoritatile nu se vor concretiza in documente care sa detensioneze situatia in cele doua sisteme pe care le reprezinta.



"Consiliul National al Federatiei SANITAS, reprezentand peste 100.000 de membri de sindicat din unitatile sanitare, cele de asistenta medico-sociala si cele de asistenta sociala, intrunit in sedinta de urgenta vineri, 13 noiembrie 2020, a analizat stadiul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

