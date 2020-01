Stiri pe aceeasi tema

- Pacienții romani tratați in cadrul programelor naționale de sanatate nu vor plati niciun ban in plus din buzunar in urma extinderii tratamentului din cadrul programelor și in spitalele și clinicile private, așa cum prevede un proiect de Ordonanța de modificare a Legii nr. 95/2006 privind reforma in…

- „Serviciile medicale trebuie asigurate de stat, toate, dar in Romania avem și un sistem privat care funcționeaza la parametri buni. Pentru ca funcționeaza la parametri buni, e corect ca si sistemul privat sa intre in colaborare cu sistemul de stat. (...) Am vazut acea abordare pesedista, mi se pare…

- Guvernul PNL modifica semnificativ programele naționale de sanatate! Privatii, pe picior de egalitate cu spitalele de stat. Pe site-ul Ministerului Sanatații se afla in transparența decizionala un proiect de ordonanța simpla (OG) care aduce mai multe modificari la legea sanatații. Modificarea care privatizeaza…

- Modificarea unui alineat din legea sanatații, prin ordonanța de guvern, liberalizeaza complet accesul spitalelor și clinicilor private la fondurile pentru programele naționale de sanatate. Sume de zeci de milioane de euro vor putea sa plece spre privat, acolo unde de cele mai multe ori pacienții scot…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a declarat vineri ca subfinantarea cronica a programelor de sanatate a dus la un sistem sanitar care este ‘pe rosu in toate sectoarele’. ‘Aceasta subfinantare cronica a programelor de sanatate si a tot ce inseamna medicina din Romania ne-a dus la situatia in care…

- Echipa de conducere a Ministerului Sanatatii (MS) si-a indeplinit obiectivele propuse in primele doua luni de la preluarea mandatului, fiind respectat calendarul programului de guvernare, se afirma intr-un comunicat de bilant transmis miercuri de catre MS. "Am respectat calendarul programului de…

- Sindicatiștii Promedica anunța ca se afla in greva japoneza, nemulțumiți de proiectul de lege privind modificarea OUG 114, „prin care se limiteaza sporul pentru condiții vatamatoare pentru bugetari”, acest lucru avand drept consecința pierderi salariale pentru angajații din...

- Premierul Ludovic Orban a sustinut joi ca alocatia bugetara de anul viitor pentru Ministerul Sanatatii creste foarte mult in comparatie cu 2019, afirmand ca sindicalistii din sanatate sunt suparati ca Guvernul a "umblat" la sporul pentru conditii deosebite. "E o minciuna gogonata (scaderea bugetului…