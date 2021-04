Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Sanitas a transmis, miercuri, de Ziua Mondiala a Sanatatii, un mesaj protestatarilor pentru a nu mai injura medicii și cadrele medicale. ”Cuvintele sunt prea putine pentru a exprima cu adevarat respectul si aprecierea pentru echipele medicale, mai ales in aceasta perioada cand un virus…

- Federatia Sanitas a transmis, miercuri, un mesaj de Ziua Mondiala a Sanatatii, in care face referire la protesatarii din ultima perioada. ”Ajunge”, este mesajul transmis de sindicalisti care cer doar sa fie lasati sa-si faca treaba, potrivit news.ro. In plus, reprezentantii sindicalistilor anunta ca,…

- Astazi este Ziua Mondiala a Sanatații, iar medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase "Victor Babeș" din Timișoara au transmis un mesaj prin care atrag atenția asupra problemelor pe care le intampina omenirea in cel de-al doilea an de lupta cu pandemia de ... The post Mesajul medicilor de la Spitalul…

- Anual, la 7 aprilie, este sarbatorita Ziua mondiala a sanatatii, cu scopul de a evidentia o tema de sanatate specifica unui domeniu prioritar ce provoaca ingrijorare pentru Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit www.who.int . In 1948, cu prilejul primei intruniri globale dedicata sanatatii…

- Cu ocazia Zilei Politiei Romane, angajații din MAI protesteaza, joi, in Piața Victoriei. Reprezentantii Federatiei si ai Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual din MAI s-au adunat in fața Guvernului pentru a reclama „incalcarea grosolana a drepturilor omului in Romania”. Polițiștii…

- Estonia colaboreaza cu Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) pentru a dezvolta pasapoarte vaccinale digitale, care vor include un cod QR ce ar putea fi recunoscut la nivel mondial, informeaza AFP.

- Estonia colaboreaza cu Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) pentru a dezvolta pasapoarte vaccinale digitale, care vor include un cod QR ce ar putea fi recunoscut la nivel mondial, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. Problema unui astfel de proiect este aceea de a sti daca autoritatile care…

- Pandemia a schimbat sensul ideii de libertate. „Eliberarea de sub jugul fascist”, expresia care a insotit intreaga perioada comunista, desigur pentru a masca dictatura exercitata de comunisti, este demult uitata nu numai de generatiile mai tinere, ci si de cele mai in varsta, care au simtit pe pielea…