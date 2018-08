Stiri pe aceeasi tema

- Virusul Pestei Porcine Africane a fost confirmat la porcii din doua gospodarii din comuna Borcea, judetul Calarasi, situata la limita teritoriala cu judetul Ialomita, informeaza joi Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). "In urma confirmarii diagnosticului…

- In data de 15 august a fost confirmata prezenta virusului Pestei Porcine Africane la porcii din doua gospodarii din comuna Borcea, judetul Calarasi, situata la limita teritoriala cu judetul Ialomita.In urma confirmarii diagnosticului, de catre Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti I.D.S.A.…

- "Urmarim foarte atent evolutia pestei porcine africane in Romania. Masuri exceptionale, precum supravegherea consolidata si alocarea de resurse umane adecvate, trebuie aplicate de autoritatile romane pentru a asigura gestionarea actualelor focare si izolarea bolii", a mentionat purtatorul de cuvant…

- Impușcarea intregului efectiv de porci mistreți, incendierea controlata a lanurilor de porumb dupa recoltare sau stabilirea unui cordon de siguranța de maxim 20 de kilometri intre județele afectate. Acestea sunt propunerile pe care autoritațile județene din Arad le dau ca pachet de prevenție. Au fost…

- Pana la aceasta data au fost ucisi 61.594 de porci din ferme si gospodarii ale populatiei, iar despagubirile acordate pana in prezent se ridica la 148.140 lei. "De la data confirmarii prezentei Pestei Porcine Africane (PPA) in tara noastra, pentru prima oara, in 31 iulie 2017, in judetul Satu-Mare,…

- PESTA PORCINA AFRICANA A AJUNS LA GRANIȚA JUDEȚULUI IALOMIȚA CU JUDEȚELE ILFOV ȘI CALARAȘI: FITI ATENTI LA SEMNELE EI SI ANUNTATI MEDICUL VETERINAR! – este avertismentul transmis, public, de Primaria Giurgiu: ”Pesta porcina africana este o boala a porcinelor domestice si salbatice, mortala pentru porcii…

- Virusul pestei porcine africane (PPA) a fost depistat in judetul Salaj la doi porci mistreti gasisi morti intr-o padure din comuna Maieriste, a anuntat, miercuri, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), care a inceput o ancheta epidemiologica. Cazul…

- Virusul pestei porcine africane a fost confirmat la porcii din doua gospodarii din comuna Giurgeni, judetul Ialomita iar gospodariile respective au fost plasate sub supraveghere oficiala, informeaza Agerpres.In urma confirmarii diagnosticului, de catre Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti…