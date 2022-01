Simona Halep, victorie în primul meci de la Australian Open Halep (30 ani, 15 WTA) a obtinut victoria dupa o ora si 29 de minute in fata unei adversare care a jucat cu tenacitate, scrie realitateasportiva.net. Halep, finalista in 2018 la Australian Open si sfertfinalista la editia de anul trecut, a debutat cu break, dar poloneza a castigat urmatoarele doua ghemuri. Simona a preluat controlul si s-a desprins la 5-2, castigand cu 6-4, dupa ce Frech (24 ani, 102 WTA) a avut o tresarire de orgoliu.Halep a inceput cu break si actul secund, dar Frech a castigat trei ghemuri la rand (1-3). Fostul lider mondial s-a mobilizat apoi si a luat cinci ghemuri la rand,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

