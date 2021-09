Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep se marita astazi, 15 septembrie, cu Toni Iuruc , cel cu care s-a logodit la inceputul lunii iunie. „Da șansa fiecarei zile sa fie cea mai frumoasa din viața ta” este mesajul pe care sportiva l-a postat pe Instagram, in ziua cununiei civile. Simona Halep a postat miercuri dimineața, 15 septembrie,…

