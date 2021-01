Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep se pregatește din plin pentru noul sezon din WTA, Australian Open fiind prima ținta importanta pentru numarul doi mondial în 2021. Sfatuita de mulți oameni de-a lungul carierei, Simona a precizat recent ca în minte i-a ramas un sfat. Respectivul sfat i-a fost spus de…

- Simona Halep a declarat ca a descoperit relaxarea in joc in acest an extrem de dificil. Constanțeaca a marturisit ca nu se mai critica atat de mult pe ea insasi. „Am prins ritmul de a trai acasa si este chiar foarte placut. Ma simt bine si am si muncit destul de mult in aceasta perioada. Anul acesta…

- Romanca Simona Halep, numarul doi mondial, a fost nominalizata, alaturi de belarusele Victoria Azarenka si Arina Sabalenka, americanca Sofia Kenin, japoneza Naomi Osaka si poloneza Iga Swiatek, la titlul de jucatoarea anului 2020, in cadrul premiilor oferite de circuitul profesionist feminin (WTA).…

- ​​Simona Halep a început de câteva zile pregatirea pentru noul sezon din circuitul WTA, iar miercuri și-a surprins fanii cu imagini din mijlocului naturii. Într-un cadru de basm, Simona <a uitat> puțin de tenis și a ales sa practice un alt sport.În mijlocul padurii,…

- În 2011, Simonei Halep nu i s-a permis sa se antreneze la Centrul Național de Tenis pentru ca nu a jucat la FedCup. Dupa ani de zile, Ruxandra Dragomir (pe atunci președintele FRT) a declarat ca nu își aduce aminte de acel incident. Raspunsul Simonei la cele declarate nu s-a lasat prea mult…

- Simona Halep a fost testata negativ la Covid-19, numarul doi WTA scapând de virus la o saptamâna și doua zile dupa ce anunțase ca s-a infectat. Anunțul a fost facut pe contul personal de Twitter, iar momentul a fost <sarbatorit> de sportiva printr-un dialog de la distanța cu antrenorul…

- Simona Halep (29 de ani, locul 2 WTA) a caștigat procesul cu ANAF. In luna februarie a acestui an, instituția a emis un titlu executoriu pe numele sportivei. Judecatoria Constanța i-a dat dreptate jucatoarei de tenis, potrivit Ziua de Constanța. Astfel, Halep trebuie sa primeasca suma de 178.364 lei.…

- Constanteanca de 29 de ani a avut un sezon foarte bun, cu trofee cucerite la Dubai, Praga si Roma, insa dezamagirea e legata de faptul ca a incheiat stagiunea fara un triumf la Australian Open sau la Roland Garros.